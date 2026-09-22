Investis Aktie
WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297
|Rentable Investis-Anlage?
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22.09.2026 10:03:35
SPI-Papier Investis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Investis von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Investis-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 94,20 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Investis-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10,616 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 549,89 CHF, da sich der Wert eines Investis-Anteils am 21.09.2026 auf 146,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +54,99 Prozent.
Investis wurde am Markt mit 1,84 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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