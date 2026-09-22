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WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297

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Rentable Investis-Anlage? 22.09.2026 10:03:35

SPI-Papier Investis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Investis von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Investis eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Investis-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 94,20 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Investis-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10,616 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 549,89 CHF, da sich der Wert eines Investis-Anteils am 21.09.2026 auf 146,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +54,99 Prozent.

Investis wurde am Markt mit 1,84 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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