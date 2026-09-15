SPI-Papier Investis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Investis von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Investis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 15.09.2025 wurden Investis-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Investis-Anteile an diesem Tag 128,50 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,778 Investis-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Investis-Aktie auf 145,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,84 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 12,84 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Investis belief sich zuletzt auf 1,85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at