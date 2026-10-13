SPI-Papier Investis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Investis von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Investis eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Investis-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 131,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,634 Investis-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 144,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 103,05 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +10,31 Prozent.

Investis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at