Investis Aktie
WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297
|Profitable Investis-Anlage?
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13.10.2026 10:03:47
SPI-Papier Investis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Investis von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Investis-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 131,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,634 Investis-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 144,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 103,05 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +10,31 Prozent.
Investis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,85 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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