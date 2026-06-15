IVF HARTMANN Aktie

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WKN DE: A1J1DQ / ISIN: CH0187624256

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Profitables IVF HARTMANN-Investment? 15.06.2026 10:04:36

SPI-Papier IVF HARTMANN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IVF HARTMANN von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren IVF HARTMANN-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das IVF HARTMANN-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 112,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,929 IVF HARTMANN-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 12.06.2026 1 111,61 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 124,50 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 11,16 Prozent.

Der Börsenwert von IVF HARTMANN belief sich zuletzt auf 296,25 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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