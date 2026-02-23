SPI-Papier IVF HARTMANN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IVF HARTMANN von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in IVF HARTMANN-Aktien gewesen.

Das IVF HARTMANN-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 114,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,877 IVF HARTMANN-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 20.02.2026 122,81 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 140,00 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 122,81 CHF, was einer positiven Performance von 22,81 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für IVF HARTMANN eine Börsenbewertung in Höhe von 333,39 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at