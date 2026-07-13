IVF HARTMANN Aktie

IVF HARTMANN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J1DQ / ISIN: CH0187624256

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables IVF HARTMANN-Investment? 13.07.2026 10:04:05

SPI-Papier IVF HARTMANN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IVF HARTMANN-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in IVF HARTMANN-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden IVF HARTMANN-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die IVF HARTMANN-Anteile bei 109,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie investiert hat, hat nun 91,743 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen IVF HARTMANN-Aktien wären am 10.07.2026 12 155,96 CHF wert, da der Schlussstand 132,50 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 21,56 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von IVF HARTMANN bezifferte sich zuletzt auf 315,84 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu IVF HARTMANN AG

mehr Nachrichten