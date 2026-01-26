IVF HARTMANN Aktie
SPI-Papier IVF HARTMANN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IVF HARTMANN-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades IVF HARTMANN-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die IVF HARTMANN-Aktie an diesem Tag bei 116,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das IVF HARTMANN-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 86,207 IVF HARTMANN-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 715,52 CHF, da sich der Wert eines IVF HARTMANN-Papiers am 23.01.2026 auf 147,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,16 Prozent gesteigert.
IVF HARTMANN wurde jüngst mit einem Börsenwert von 350,60 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
