IVF HARTMANN Aktie
WKN DE: A1J1DQ / ISIN: CH0187624256
|Profitabler IVF HARTMANN-Einstieg?
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02.11.2026 10:03:52
SPI-Papier IVF HARTMANN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IVF HARTMANN von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das IVF HARTMANN-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 111,00 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,901 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 112,61 CHF, da sich der Wert einer IVF HARTMANN-Aktie am 30.10.2026 auf 125,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12,61 Prozent.
Der Marktwert von IVF HARTMANN betrug jüngst 297,57 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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