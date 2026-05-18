SPI-Papier IVF HARTMANN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IVF HARTMANN-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren IVF HARTMANN-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden IVF HARTMANN-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 108,00 CHF. Bei einem IVF HARTMANN-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,926 IVF HARTMANN-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen IVF HARTMANN-Papiere wären am 15.05.2026 123,15 CHF wert, da der Schlussstand 133,00 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 23,15 Prozent.

IVF HARTMANN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 316,48 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at