SPI-Papier IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IVF HARTMANN von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in IVF HARTMANN-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurde das IVF HARTMANN-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 171,20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,841 IVF HARTMANN-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 149,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 870,33 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 12,97 Prozent.

Zuletzt ergab sich für IVF HARTMANN eine Börsenbewertung in Höhe von 354,78 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at