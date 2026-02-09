IVF HARTMANN Aktie
WKN DE: A1J1DQ / ISIN: CH0187624256
09.02.2026
SPI-Papier IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IVF HARTMANN von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das IVF HARTMANN-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 171,20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,841 IVF HARTMANN-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 149,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 870,33 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 12,97 Prozent.
Zuletzt ergab sich für IVF HARTMANN eine Börsenbewertung in Höhe von 354,78 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu IVF HARTMANN AG
Analysen zu IVF HARTMANN AG
Aktien in diesem Artikel
|IVF HARTMANN AG
|159,00
|0,00%