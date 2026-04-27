IVF HARTMANN Aktie
WKN DE: A1J1DQ / ISIN: CH0187624256
|Langfristige Performance
|
27.04.2026 10:03:32
SPI-Papier IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IVF HARTMANN von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades IVF HARTMANN-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 172,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das IVF HARTMANN-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,581 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 132,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 76,74 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 23,26 Prozent.
IVF HARTMANN erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 314,68 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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