IVF HARTMANN Aktie
WKN DE: A1J1DQ / ISIN: CH0187624256
|IVF HARTMANN-Anlage unter der Lupe
|
25.05.2026 10:03:55
SPI-Papier IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IVF HARTMANN von vor 5 Jahren eingebracht
IVF HARTMANN-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren IVF HARTMANN-Anteile an diesem Tag 159,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,289 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der IVF HARTMANN-Aktie auf 127,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 801,89 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 19,81 Prozent vermindert.
Insgesamt war IVF HARTMANN zuletzt 303,59 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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