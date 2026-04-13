IVF HARTMANN Aktie
WKN DE: A1J1DQ / ISIN: CH0187624256
|Lohnende IVF HARTMANN-Investition?
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13.04.2026 10:03:42
SPI-Papier IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IVF HARTMANN von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden IVF HARTMANN-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 148,50 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 6,734 IVF HARTMANN-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 942,76 CHF, da sich der Wert eines IVF HARTMANN-Papiers am 10.04.2026 auf 140,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 5,72 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für IVF HARTMANN eine Börsenbewertung in Höhe von 333,25 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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