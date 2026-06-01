SPI-Papier IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein IVF HARTMANN-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde die IVF HARTMANN-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 183,00 CHF wert. Bei einem IVF HARTMANN-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 54,645 IVF HARTMANN-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 775,96 CHF, da sich der Wert eines IVF HARTMANN-Anteils am 29.05.2026 auf 124,00 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 32,24 Prozent.

Alle IVF HARTMANN-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 295,55 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at