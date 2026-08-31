IVF HARTMANN Aktie

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WKN DE: A1J1DQ / ISIN: CH0187624256

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Profitable IVF HARTMANN-Anlage? 31.08.2026 10:03:47

SPI-Papier IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in IVF HARTMANN von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren IVF HARTMANN-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden IVF HARTMANN-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das IVF HARTMANN-Papier letztlich bei 138,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das IVF HARTMANN-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,725 IVF HARTMANN-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 131,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94,93 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 5,07 Prozent.

Zuletzt verbuchte IVF HARTMANN einen Börsenwert von 311,89 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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