Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Frühes Investment
|
30.01.2026 10:03:53
SPI-Papier Julius Bär-Aktie: Hätte sich eine Julius Bär-Kapitalanlage von vor einem Jahr gelohnt?
Vor 1 Jahr wurden Julius Bär-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 64,34 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Julius Bär-Aktie investierten, hätten nun 155,424 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 959,59 CHF, da sich der Wert einer Julius Bär-Aktie am 29.01.2026 auf 64,08 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0,40 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Julius Bär belief sich zuletzt auf 13,17 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: l i g h t p o e t / Shutterstock.com
Nachrichten zu Julius Bär
|
29.01.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse Zürich: SPI beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.01.26
|SLI-Handel aktuell: SLI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge (finanzen.at)
|
28.01.26
|SIX-Handel SLI verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
28.01.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
|
28.01.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
27.01.26
|SIX-Handel: Das macht der SLI nachmittags (finanzen.at)
|
27.01.26
|SIX-Handel: SLI bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)