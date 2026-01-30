SPI-Papier Julius Bär-Aktie: Hätte sich eine Julius Bär-Kapitalanlage von vor einem Jahr gelohnt?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Julius Bär-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Julius Bär-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 64,34 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Julius Bär-Aktie investierten, hätten nun 155,424 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 959,59 CHF, da sich der Wert einer Julius Bär-Aktie am 29.01.2026 auf 64,08 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0,40 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Julius Bär belief sich zuletzt auf 13,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at