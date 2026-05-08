SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Julius Bär gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Julius Bär-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Julius Bär-Aktie bei 57,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Julius Bär-Papier investiert hätte, hätte er nun 17,301 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.05.2026 gerechnet (65,82 CHF), wäre die Investition nun 1 138,75 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 13,88 Prozent.

Julius Bär wurde am Markt mit 13,53 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at