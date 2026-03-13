Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Julius Bär-Anlage im Blick
|
13.03.2026 10:03:45
SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Julius Bär-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 58,88 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 169,837 Julius Bär-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 312,50 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Anteils am 12.03.2026 auf 60,72 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3,13 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Julius Bär eine Marktkapitalisierung von 12,43 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages
