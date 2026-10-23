Julius Bär Aktie

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WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968

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Lukrativer Julius Bär-Einstieg? 23.10.2026 10:03:37

SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 5 Jahren eingefahren

SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Julius Bär-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Julius Bär-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 65,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Julius Bär-Papier investiert hätte, hätte er nun 15,291 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 044,34 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Papiers am 22.10.2026 auf 68,30 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 4,43 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Julius Bär einen Börsenwert von 14,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: l i g h t p o e t / Shutterstock.com

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