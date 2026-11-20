Das wäre der Gewinn bei einem frühen Julius Bär-Investment gewesen.

Das Julius Bär-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 62,80 CHF. Bei einem Julius Bär-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 159,236 Julius Bär-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2026 10 828,03 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 68,00 CHF belief. Mit einer Performance von +8,28 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Julius Bär-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,02 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at