Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Julius Bär-Investition im Blick
|
20.11.2026 10:03:33
SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 5 Jahren eingefahren
Das Julius Bär-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 62,80 CHF. Bei einem Julius Bär-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 159,236 Julius Bär-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2026 10 828,03 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 68,00 CHF belief. Mit einer Performance von +8,28 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Julius Bär-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,02 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages
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