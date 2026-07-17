Julius Bär Aktie

Julius Bär für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968

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Julius Bär-Investition im Blick 17.07.2026 10:03:58

SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor einem Jahr abgeworfen

SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Julius Bär-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 17.07.2025 wurde das Julius Bär-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Julius Bär-Aktie bei 54,64 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Julius Bär-Aktie investiert, befänden sich nun 183,016 Julius Bär-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.07.2026 auf 74,76 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 682,28 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 36,82 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Julius Bär belief sich zuletzt auf 15,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: l i g h t p o e t / Shutterstock.com

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