Julius Bär Aktie

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WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968

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Julius Bär-Investment 14.08.2026 10:03:41

SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor einem Jahr eingebracht

SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Julius Bär-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 14.08.2025 wurden Julius Bär-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Julius Bär-Anteile an diesem Tag 56,98 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Julius Bär-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,755 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 74,96 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,55 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 31,55 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Julius Bär belief sich zuletzt auf 15,46 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: l i g h t p o e t / Shutterstock.com

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