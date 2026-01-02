Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Lukrative Julius Bär-Investition?
|
02.01.2026 10:03:35
SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Julius Bär-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Julius Bär-Papiers betrug an diesem Tag 58,66 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 17,047 Julius Bär-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 063,76 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Papiers am 30.12.2025 auf 62,40 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,38 Prozent angezogen.
Insgesamt war Julius Bär zuletzt 12,78 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages
