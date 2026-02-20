SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Julius Bär-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Julius Bär-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Julius Bär-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 40,39 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Julius Bär-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 247,586 Julius Bär-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 65,46 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 16 206,98 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 62,07 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Julius Bär bezifferte sich zuletzt auf 13,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at