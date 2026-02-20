Julius Bär Aktie

Julius Bär für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Julius Bär-Investition im Blick 20.02.2026 10:04:15

SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Julius Bär-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Julius Bär-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Julius Bär-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Julius Bär-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 40,39 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Julius Bär-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 247,586 Julius Bär-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 65,46 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 16 206,98 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 62,07 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Julius Bär bezifferte sich zuletzt auf 13,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: l i g h t p o e t / Shutterstock.com

Nachrichten zu Julius Bär

mehr Nachrichten