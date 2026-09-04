SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Julius Bär-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Julius Bär-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Julius Bär-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Julius Bär-Aktie bei 42,60 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,347 Julius Bär-Aktien. Die gehaltenen Julius Bär-Anteile wären am 03.09.2026 176,24 CHF wert, da der Schlussstand 75,08 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +76,24 Prozent.

Am Markt war Julius Bär jüngst 15,38 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at