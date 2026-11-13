Julius Bär Aktie

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WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968

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Julius Bär-Investmentbeispiel 13.11.2026 10:03:46

SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Julius Bär-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Julius Bär-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Julius Bär-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Julius Bär-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Julius Bär-Anteile an diesem Tag 52,72 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Julius Bär-Aktie investiert, befänden sich nun 18,968 Julius Bär-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 361,91 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Anteils am 12.11.2026 auf 71,80 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 36,19 Prozent gleich.

Der Julius Bär-Wert an der Börse wurde auf 14,85 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: l i g h t p o e t / Shutterstock.com

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