SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Julius Bär-Investition eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Julius Bär-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Julius Bär-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Julius Bär-Aktie bei 43,90 CHF. Bei einem Julius Bär-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 227,790 Julius Bär-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 908,88 CHF, da sich der Wert einer Julius Bär-Aktie am 10.08.2023 auf 61,06 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39,09 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Julius Bär belief sich zuletzt auf 11,91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at