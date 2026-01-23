Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Lohnendes Julius Bär-Investment?
|
23.01.2026 10:04:02
SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Julius Bär von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 23.01.2016 wurden Julius Bär-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 42,59 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 23,480 Julius Bär-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 67,38 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 582,06 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 58,21 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Julius Bär zuletzt 13,56 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: l i g h t p o e t / Shutterstock.com
Nachrichten zu Julius Bär
|
23.01.26
|Handel in Zürich: SLI mittags in Rot (finanzen.at)
|
22.01.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
22.01.26
|Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SLI am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
22.01.26
|Börse Zürich in Grün: SLI verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
22.01.26
|SIX-Handel: SLI beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
21.01.26
|Verluste in Zürich: SLI zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
16.01.26