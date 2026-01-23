SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Julius Bär von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Julius Bär-Investment gewesen.

Am 23.01.2016 wurden Julius Bär-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 42,59 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 23,480 Julius Bär-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 67,38 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 582,06 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 58,21 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Julius Bär zuletzt 13,56 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at