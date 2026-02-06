Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Lukrative Julius Bär-Anlage?
|
06.02.2026 10:04:18
SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Julius Bär von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Julius Bär-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Julius Bär-Papier bei 61,44 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,628 Julius Bär-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 66,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 108,24 CHF wert. Damit wäre die Investition um 8,24 Prozent gestiegen.
Julius Bär wurde am Markt mit 13,64 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: l i g h t p o e t / Shutterstock.com
Analysen zu Julius Bär
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Julius Bär
|73,20
|1,30%
