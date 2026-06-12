SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Julius Bär-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Julius Bär eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Julius Bär-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 41,70 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,398 Julius Bär-Anteilen. Die gehaltenen Julius Bär-Anteile wären am 11.06.2026 151,99 CHF wert, da der Schlussstand 63,38 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 51,99 Prozent angewachsen.

Julius Bär wurde am Markt mit 13,06 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at