SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Julius Bär-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Julius Bär-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 26.05.2023 wurden Julius Bär-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 56,76 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,618 Julius Bär-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.05.2026 auf 62,82 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 106,77 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 10,68 Prozent.

Julius Bär war somit zuletzt am Markt 13,16 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at