Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Julius Bär-Investment
|
18.09.2026 10:04:01
SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel hätte eine Investition in Julius Bär von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 18.09.2023 wurde das Julius Bär-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 59,10 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Julius Bär-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 169,205 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 73,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 436,55 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,37 Prozent vermehrt.
Am Markt war Julius Bär jüngst 14,97 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: l i g h t p o e t / Shutterstock.com
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