Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Langfristige Investition
|
03.04.2026 10:03:38
SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Julius Bär-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Julius Bär-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Julius Bär-Anteile bei 61,96 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Julius Bär-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 161,394 Julius Bär-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 641,70 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Anteils am 02.04.2026 auf 59,74 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,58 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Julius Bär eine Börsenbewertung in Höhe von 12,25 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: l i g h t p o e t / Shutterstock.com
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