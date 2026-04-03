Julius Bär Aktie

Julius Bär für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 03.04.2026 10:03:38

SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Julius Bär-Investment von vor 3 Jahren verloren

SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Julius Bär-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Julius Bär-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Julius Bär-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Julius Bär-Anteile bei 61,96 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Julius Bär-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 161,394 Julius Bär-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 641,70 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Anteils am 02.04.2026 auf 59,74 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,58 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Julius Bär eine Börsenbewertung in Höhe von 12,25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: l i g h t p o e t / Shutterstock.com

Nachrichten zu Julius Bär

mehr Nachrichten

Analysen zu Julius Bär

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Julius Bär 64,86 -0,67% Julius Bär

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen