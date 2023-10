SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Julius Bär-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Julius Bär-Aktie Investoren gebracht.

Am 27.10.2018 wurde das Julius Bär-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 43,61 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Julius Bär-Aktie investierten, hätten nun 22,931 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Julius Bär-Papiere wären am 26.10.2023 1 224,03 CHF wert, da der Schlussstand 53,38 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 22,40 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Julius Bär betrug jüngst 10,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at