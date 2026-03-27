Julius Bär Aktie

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WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968

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Julius Bär-Investment im Blick 27.03.2026 10:05:09

SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Verlust hätte ein Julius Bär-Investment von vor einem Jahr eingebracht

SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Verlust hätte ein Julius Bär-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Julius Bär-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das Julius Bär-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 63,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 15,873 Julius Bär-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 58,08 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 921,90 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,81 Prozent verringert.

Julius Bär erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages

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