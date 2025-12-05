Julius Bär Aktie

Julius Bär für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Julius Bär-Investmentbeispiel 05.12.2025 10:03:38

SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Julius Bär von vor einem Jahr bedeutet

SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Julius Bär von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Julius Bär-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Julius Bär-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Julius Bär-Anteile an diesem Tag bei 58,24 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 17,170 Julius Bär-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Julius Bär-Aktie auf 57,16 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 981,46 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,85 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Julius Bär betrug jüngst 11,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: l i g h t p o e t / Shutterstock.com

Nachrichten zu Julius Bärmehr Nachrichten

Analysen zu Julius Bärmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Julius Bär 61,52 1,12% Julius Bär

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01:51 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen