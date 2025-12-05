SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Julius Bär von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Julius Bär-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Julius Bär-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Julius Bär-Anteile an diesem Tag bei 58,24 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 17,170 Julius Bär-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Julius Bär-Aktie auf 57,16 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 981,46 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,85 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Julius Bär betrug jüngst 11,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at