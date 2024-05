SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Verlust hätte eine Julius Bär-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Julius Bär-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Julius Bär-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 57,62 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Julius Bär-Aktie investiert hat, hat nun 1,736 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.05.2024 auf 50,98 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,48 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 11,52 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Julius Bär bezifferte sich zuletzt auf 10,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at