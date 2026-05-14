SPI-Papier Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungfraubahn von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Jungfraubahn-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Jungfraubahn-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 100,80 CHF wert. Bei einem Jungfraubahn-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,921 Jungfraubahn-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Jungfraubahn-Papiere wären am 13.05.2026 2 524,80 CHF wert, da der Schlussstand 254,50 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 152,48 Prozent angewachsen.

Alle Jungfraubahn-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at