Jungfraubahn Aktie
WKN: A0CACJ / ISIN: CH0017875789
|Lukratives Jungfraubahn-Investment?
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14.05.2026 10:03:37
SPI-Papier Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungfraubahn von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Jungfraubahn-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 100,80 CHF wert. Bei einem Jungfraubahn-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,921 Jungfraubahn-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Jungfraubahn-Papiere wären am 13.05.2026 2 524,80 CHF wert, da der Schlussstand 254,50 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 152,48 Prozent angewachsen.
Alle Jungfraubahn-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,54 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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