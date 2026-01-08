SPI-Papier Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungfraubahn von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Jungfraubahn-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 128,20 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Jungfraubahn-Aktie investiert, befänden sich nun 7,800 Jungfraubahn-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 07.01.2026 2 265,99 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 290,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 126,60 Prozent erhöht.

Am Markt war Jungfraubahn jüngst 1,64 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at