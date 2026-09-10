Jungfraubahn Aktie
WKN: A0CACJ / ISIN: CH0017875789
|Jungfraubahn-Performance im Blick
|
10.09.2026 10:03:55
SPI-Papier Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungfraubahn von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Jungfraubahn-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 214,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,467 Jungfraubahn-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.09.2026 auf 260,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 121,50 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +21,50 Prozent.
Zuletzt verbuchte Jungfraubahn einen Börsenwert von 1,49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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