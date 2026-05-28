Jungfraubahn Aktie
WKN: A0CACJ / ISIN: CH0017875789
|Rentabler Jungfraubahn-Einstieg?
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28.05.2026 10:03:14
SPI-Papier Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jungfraubahn-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 28.05.2023 wurden Jungfraubahn-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 148,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,675 Jungfraubahn-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 170,38 CHF, da sich der Wert eines Jungfraubahn-Papiers am 27.05.2026 auf 252,50 CHF belief. Mit einer Performance von +70,38 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Jungfraubahn einen Börsenwert von 1,49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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