SPI-Papier Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jungfraubahn-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Jungfraubahn-Aktie Investoren gebracht.

Jungfraubahn-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 145,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Jungfraubahn-Aktie investiert, befänden sich nun 6,897 Jungfraubahn-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 26.08.2026 auf 253,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 748,28 CHF wert. Damit wäre die Investition 74,83 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Jungfraubahn bezifferte sich zuletzt auf 1,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at