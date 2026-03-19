SPI-Papier Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Jungfraubahn von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Jungfraubahn-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Jungfraubahn-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 103,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Jungfraubahn-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 97,087 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 18.03.2026 28 737,86 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 296,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +187,38 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Jungfraubahn belief sich zuletzt auf 1,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at