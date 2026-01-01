SPI-Papier Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Jungfraubahn von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Jungfraubahn-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden Jungfraubahn-Anteile feiertags-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 174,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Jungfraubahn-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,575 Jungfraubahn-Aktien. Die gehaltenen Jungfraubahn-Aktien wären am 30.12.2025 164,37 CHF wert, da der Schlussstand 286,00 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 64,37 Prozent gleich.

Jungfraubahn markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at