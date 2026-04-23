Jungfraubahn Aktie

Jungfraubahn für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0CACJ / ISIN: CH0017875789

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Lohnende Jungfraubahn-Investition? 23.04.2026 10:03:25

SPI-Papier Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Jungfraubahn von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Jungfraubahn-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Jungfraubahn-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Jungfraubahn-Aktie an diesem Tag 194,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Jungfraubahn-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,155 Jungfraubahn-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Jungfraubahn-Papiers auf 280,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 443,30 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +44,33 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Jungfraubahn eine Börsenbewertung in Höhe von 1,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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