Jungfraubahn Aktie
WKN: A0CACJ / ISIN: CH0017875789
|Lohnende Jungfraubahn-Investition?
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23.04.2026 10:03:25
SPI-Papier Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Jungfraubahn von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Jungfraubahn-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Jungfraubahn-Aktie an diesem Tag 194,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Jungfraubahn-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,155 Jungfraubahn-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Jungfraubahn-Papiers auf 280,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 443,30 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +44,33 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Jungfraubahn eine Börsenbewertung in Höhe von 1,64 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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