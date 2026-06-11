SPI-Papier Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Jungfraubahn-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Jungfraubahn eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Jungfraubahn-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Jungfraubahn-Aktie bei 105,30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 94,967 Jungfraubahn-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Jungfraubahn-Aktie auf 252,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 931,62 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 139,32 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Jungfraubahn belief sich jüngst auf 1,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at