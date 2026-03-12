Jungfraubahn Aktie
WKN: A0CACJ / ISIN: CH0017875789
|Jungfraubahn-Anlage unter der Lupe
|
12.03.2026 10:03:19
SPI-Papier Jungfraubahn-Aktie: So viel hätte eine Investition in Jungfraubahn von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Jungfraubahn-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 144,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Jungfraubahn-Aktie investiert, befänden sich nun 6,944 Jungfraubahn-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 318,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 208,33 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 120,83 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Jungfraubahn belief sich jüngst auf 1,81 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Jungfraubahn AG (N)
Analysen zu Jungfraubahn AG (N)
Aktien in diesem Artikel
|Jungfraubahn AG (N)
|350,00
|0,29%
