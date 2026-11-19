Vor Jahren Jungfraubahn-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Jungfraubahn-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 138,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Jungfraubahn-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,236 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.11.2026 1 921,13 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 265,50 CHF belief. Damit wäre die Investition um 92,11 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Jungfraubahn zuletzt 1,56 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at