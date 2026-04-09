Jungfraubahn Aktie
WKN: A0CACJ / ISIN: CH0017875789
|Jungfraubahn-Investition
|
09.04.2026 10:03:27
SPI-Papier Jungfraubahn-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Jungfraubahn von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Jungfraubahn-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Jungfraubahn-Papier bei 145,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 68,966 Jungfraubahn-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 08.04.2026 20 551,72 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 298,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 105,52 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Jungfraubahn eine Börsenbewertung in Höhe von 1,65 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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