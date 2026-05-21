Jungfraubahn Aktie

Jungfraubahn für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0CACJ / ISIN: CH0017875789

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Jungfraubahn-Anlage unter der Lupe 21.05.2026 10:03:40

SPI-Papier Jungfraubahn-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Jungfraubahn von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Jungfraubahn gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Jungfraubahn-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 195,20 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 51,230 Jungfraubahn-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 345,29 CHF, da sich der Wert eines Jungfraubahn-Anteils am 20.05.2026 auf 260,50 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33,45 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Jungfraubahn eine Börsenbewertung in Höhe von 1,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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